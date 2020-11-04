Manipülatörlere takip

Borsa İstanbul’a her ay ortalama 48 bin yatırımcının girmesi piyasa dolandırıcılarını da harekete geçirdi. Bu tür dolandırıcılar sosyal medyayı aktif şekilde kullanarak çoğunlukla kapalı hesaplar üzerinden yatırımcıya tuzak kuruyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da dolandırıcılara karşı mücadelesini artırırken yatırımcıları uyardı. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, son dönemde Borsa İstanbul’a artan ilgiyle piyasa dolandırıcılarının da bu durumdan faydalanmak istediğini ifade ederek, buna geçit vermeyeceklerini söyledi.

SPK’YA ŞİKAYET EDİN



Taşkesenlioğlu, bu yıl 104 gerçek ya da tüzel kişi hakkında 80 milyon 599 bin TL idari para cezası tesis edildiğini belirterek, “Sosyal medya paylaşımları ve bu paylaşımlardan sonra gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi neticesinde de 8 milyon 921 bin TL idari para cezası uygulandı” dedi. Taşkesenlioğlu, faaliyet izni olmayan bu kişilere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, manipülasyon yaparak suç işleyen kişilerin SPK’ya şikayet edilmesi ve bu suça ortak olunmaması gerektiği konusunda da uyardı.

VATANDAŞA ‘AL’ DEYİP KENDİLERİ SATIYOR



Taşkesenlioğlu, “Bir süredir herhangi bir sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan, hatta ekonomi ve finans konularında bilgisi ve tecrübesi dahi bulunmayan kişi veya kişilerin, kendi menfaatlerine olacak şekilde sosyal medya ve diğer iletişim platformları aracılığıyla yatırımcıları yönlendirerek mağdur etmeye yönelik eylemleri sıkı bir şekilde mercek altına alınmıştır” dedi. Taşkesenlioğlu, yatırımcıları yönlendiren şahısların; manipülasyon suçu işlemelerinin dışında, grupta ‘al’ yönünde verdiği tavsiyeyle eş zamanlı olarak kendilerinin paylarını sattıklarını da bildirdi.

BORSADA YERLİ YATIRIMCI REKORU



Ekimde 121 bin 814 artan borsadaki yerli gerçek yatırımcı sayısı, 1 milyon 874 bin 395’e ulaşarak rekor tazeledi. Borsa İstanbul’daki yerli yatırımcı sayısı, yılbaşından bu yana yüzde 57 artarak 677 bin 506 yükseldi. Geçen ay yerli yatırımcının portföy değeri 940 milyon lira artarken, 168.8 milyar liraya ulaşan yerli yatırımcı portföy değeri de son 7 aydır rekor tazeledi.