Manipülatöre af yok

Tasarıya göre finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı olarak kabul edilen işlem ve uygulamaları gerçekleştirenlere idari para cezası verilecek. Tasarıdaki düzenlemelerden bazıları şöyle:

Teklife göre, bankacılık sistemini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen banka mensuplarının imza yetkisi kaldırılabilecek.

‘SIR' DÜZENLEMESİ

Denetimler sonucunda mali bünyede bozulma meydana getirecek hallerin gerçekleştiğinin veya gerçekleşme ihtimalinin tespit edilmesi halinde BDDK, bankadan önlem planında yer alan tedbirleri almasını isteyebilecek.

Bankalar tarafından finansal piyasalarda yapay arz, talep veya döviz kuru dahil fiyat oluşumunu sağlamak amaçlı işlem ve uygulamaların yapılması, gerçeğe aykırı veya yanıltıcı bilgilerin yayılması, tasarruf sahiplerinin gerçeğe aykırı veya yanıltıcı şekilde yönlendirilmesi, manipülasyon ve yanıltıcı işlemler kabul edilecek.

Bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankalarda müşteri ilişkisi kurulduktan sonra oluşan gerçek ve tüzel kişilere ait veriler ‘müşteri sırrı’ haline gelecek.

‘Müşteri sırrı’ niteliğindeki bilgiler, müşterinin açık rızası alınsa bile üçüncü kişilerle paylaşılamayacak.

HABERSİZ LİMİT ARTIŞINA CEZA GELİYOR

Teklif, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nda da değişiklik getiriyor. Merkez Bankası, azami akdi ve gecikme faiz oranlarını tespit ve ilan etmeye yetkili olacak. Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle kanun kapsamındaki kuruluşlara, kart çıkaran kuruluşların, talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına kart vermeleri, kart çıkaran kuruluşların, kart hamilleri talep etmedikçe limit artırmaları halinde 25 bin liradan 50 bin liraya kadar, koruyucu hükümlere aykırılık halinde 50 bin liradan 250 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.