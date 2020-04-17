Manda Malak destek ödemeleri ne zaman? Çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri saat kaçta? İşte son dakika açıklamaları

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Çiğ Süt ve Manda-Malak Destek Ödemeleri” ne ait açıklamalarda bulundu. 2020 yılı tarımsal destekleme bütçesi olan 22 milyar liranın 10,5 milyar liralık kısmının ödemesini bu yılın ilk çeyreğinde çiftçilerin hesaplarına yatırdıklarına vurgu yaptı.

MANDA MALAK DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Bakan Pakdemirli, " Toplam 129 milyon TL’lik Çiğ Süt ve Manda-Malak Destek Ödemelerini 17 Nisan Cuma günü (bugün) saat 18.00’dan sonra üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız." dedi.