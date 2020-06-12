Makineler MKEK'ten maskeler halktan

Varank “Bu tesisteki makinelerin tamamını MKEK üretti. Bunların desteğini kalkınma ajanslarımız verdi. Valiliğimizle birlikte Halk Eğitim Merkezimiz tesisi hayata geçirmiş oldu. Makineleri utrasonik yapıştırıcılar dahil yerli ve milli olarak ürettik” dedi.