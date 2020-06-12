12 Haziran 2020 Cuma 01:53 | Son Güncelleme:
Makineler MKEK'ten maskeler halktan
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, günlük 3 milyon maske üretim kapasitesine sahip olan Kırıkkale'deki Halk Eğitim Merkezi Cerrahi Maske Üretim Atölyesi'ni ziyaret etti.
Varank “Bu tesisteki makinelerin tamamını MKEK üretti. Bunların desteğini kalkınma ajanslarımız verdi. Valiliğimizle birlikte Halk Eğitim Merkezimiz tesisi hayata geçirmiş oldu. Makineleri utrasonik yapıştırıcılar dahil yerli ve milli olarak ürettik” dedi.