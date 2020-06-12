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  3. Makineler MKEK'ten maskeler halktan
12 Haziran 2020 Cuma 01:53 | Son Güncelleme:

Makineler MKEK'ten maskeler halktan

Makineler MKEK'ten maskeler halktan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, günlük 3 milyon maske üretim kapasitesine sahip olan Kırıkkale'deki Halk Eğitim Merkezi Cerrahi Maske Üretim Atölyesi'ni ziyaret etti.

Varank “Bu tesisteki makinelerin tamamını MKEK üretti. Bunların desteğini kalkınma ajanslarımız verdi. Valiliğimizle birlikte Halk Eğitim Merkezimiz tesisi hayata geçirmiş oldu. Makineleri utrasonik yapıştırıcılar dahil yerli ve milli olarak ürettik” dedi.

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