Makine sektörü 6 bin lira maaşla eleman arıyor

Tezmaksan Akademi Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, verdikleri ihtiyaca özel eğitimle sorunun çözümüne katkı sağladıklarını söyledi.

EĞİTİM DESTEĞİ SAĞLIYOR

Tezmaksan Akademi olarak uygun iş gücünü, işverenle tam zamanında bir araya getirip sektöre katkıda bulunmayaı hedeflediklerini belirten Aydoğdu, “Oluşturduğumuz maaş raporuna göre talaşlı imalat tarafında deneyimi bulunmayanların ücretleri 2.500 TL’den başlayıp 6.000 TL’ye çıkıyor. CNC operatörlerinin ise alacağı ücret 2.325 TL’den başlayıp 5.500 TL’ye kadar çıkıyor” dedi.