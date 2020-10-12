Maketten konut satışı vurgunu son buluyor

Maket ev vurgununu araştırmak üzere geçtiğimiz yasama yılında kurulan TBMM Ön Ödemeli Gayrimenkul Satışlarında Yaşanan Sorunların Araştırılması Komisyonu, çarşamba günü toplanarak Çevre Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin sunumlarını dinleyecek.

TBMM Dilekçe Komisyonu maketten ev alarak dolandırıldığını iddia eden ve TBMM’ye başvurarak kendilerine yardım edilmesini talep eden binlerce mağdur için geçtiğimiz yasama yılında Ön Ödemeli Gayrimenkul Satışlarında Yaşanan Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu’nu kurmuştu.

TARAFLARI DİNLEYECEK



Komisyon bu yıl tüm tarafları dinleyerek yakın zamanda raporunu hazırlayacak ve TBMM Genel Kurulu’na sevk edilecek