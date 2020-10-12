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12 Ekim 2020 Pazartesi 07:01 | Son Güncelleme:

Maketten konut satışı vurgunu son buluyor

Maketten konut satışı vurgunu son buluyor
- YELDA GÖKDAĞ

Maketten gösterilen evi satın aldığı için dolandırılanların şikayetleri üzerine oluşturulan komisyon toplanıp sunumları dinleyecek.

Maket ev vurgununu araştırmak üzere geçtiğimiz yasama yılında kurulan TBMM Ön Ödemeli Gayrimenkul Satışlarında Yaşanan Sorunların Araştırılması Komisyonu, çarşamba günü toplanarak Çevre Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin sunumlarını dinleyecek.

TBMM Dilekçe Komisyonu maketten ev alarak dolandırıldığını iddia eden ve TBMM’ye başvurarak kendilerine yardım edilmesini talep eden binlerce mağdur için geçtiğimiz yasama yılında Ön Ödemeli Gayrimenkul Satışlarında Yaşanan Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu’nu kurmuştu.

TARAFLARI DİNLEYECEK

Komisyon bu yıl tüm tarafları dinleyerek yakın zamanda raporunu hazırlayacak ve TBMM Genel Kurulu’na sevk edilecek

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