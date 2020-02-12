Maket ev vurgununa tapu önlemi geliyor

YELDA GÖKDAĞ

Maketten ev satışında mağduriyeti önlemek önlemek için yeni bir çalışma yapılıyor. 2014 yılında ‘ön ödemeli’ satışla yani ‘maket ev’ satışıyla ilgili yasal düzenleme ve yönetmelikler çıkmasına rağmen devam eden ‘mükerrer satışlar’ın önüne geçmek için bu kez teknoloji devreye girecek. Bu tür konutların satışında noter işlemleri, anında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek. Yeni uygulama hakkında Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Bayram Uzunoğlan TBMM Ön Ödemeli Gayrimenkul Satışlarında Yaşanan Sorunların Araştırılması Alt Komisyonu’na bilgi verdi.

ORTAK SİSTEM YOLDA

Alt Komisyon Başkanı Mustafa Kendirli’nin, “Bilişim çağındayız, noterlerin çalışma alanları da çok ciddi manada genişledi, altyapıları da çok iyi bir pozisyona geldi. İnşaat ruhsatı alınan bütün projeler bütün illerde sisteme dahil olabilir ve anlık o satışı tapuya bildirebilirler” değerlendirmesi üzerine, Uzunoğlan, “Noterlerle bu uygulamayı nasıl hayata geçireceğimiz konusunda toplantı yaptık” diye konuştu. Yürütülen çalışmaya göre, noterler ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında ortak sistem oluşturulacak.

NOTERE UYARI GELECEK

Proje halindeki bir evin noterde satışı halinde bilgi anında tapuya da ulaşacak. Aynı ev birden fazla kez satılmak istendiğinde notere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden “Bu ev daha önce satılmıştır” uyarısı gelecek. Noter bu sayede dolandırıcılığı anında keşfederek gerekli önlemleri alacak.

İNŞAATTA 20 AY SONRA YÜKSELİŞ

Türkiye Hazır Beton Birliğince (THBB) açıklanan rapora göre, inşaat sektörüne ilişkin güven endeksi yükselmesine karşın eşik değerin altında kaldı. Ancak bu dönemde sektöre ilişkin beklenti endeksi ise 20 aydan sonra ilk defa eşik değerin üstüne çıktı. Diğer taraftan, bütün endekslerin ocakta geçen yılın aynı dönemine göre artış sergilemesi dikkati çekti. THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, sektör oyuncularının beklentisinin 20 aydan sonra ilk defa olumlu tarafa geçtiğine dikkati çekti.

2014’TEKİ YASA ÇARE OLMADI

Mevcut durumda, maketten satılan evler henüz tamamlanmadığı ve oturulacak durumda olmadığı için tapuda işlemi yapılamıyor Bu sayede maket üzerinden aynı daire birden fazla vatandaşa satılabiliyor. 2014 yılında ‘ön ödemeli’ satışla yani ‘maket ev’ satışıyla ilgili yasal düzenleme ve yönetmelikler çıkarılmış ancak dolandırıcılık vakaları bitmemişti.