Mahkemeden emsal karar: Koronavirüs yüzünden mahkeme kararı ile kira yarıya düşürüldü

Bursa'da koronavirüs nedeniyle kirasını ödeyemeyen işletme sahibi kira bedelinin düşürülmesi için mahkemeye başvurdu. Restoran sahibini haklı bulan mahkeme heyeti 11 bin 500 TL’ye indirdi. Restoran sahibi de kararın Yargıtay süreci sonuçlanana kadar kirayı yarı oranda ödemeye başladı.

DHA'da yer alan habere göre Nilüfer ilçesindeki restoranın, kira bedeli olan 23 bin TL’yi ödeyemeyen iş yeri sahibi avukatı aracılığıyla, kiranın düşürülmesi talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

İLK BAŞVURU REDDEDİLDİ

Borçlar Kanununun 138nci maddesindeki ’Sözleşmenin yapıldığı sırada, taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum ortaya çıkmasından dolayı sözleşmesinin yeni kurallara uyarlanması isteme’ talebiyle yapılan başvuruyu Sulh Hukuk Mahkemesi reddetti.

"PANDEMİ SÜRECİ ÖN GÖRÜLEMEYEN BİR DURUM"

Restoran sahibinin avukatı Olcay Göçüm de kararı, Bursa Bölge Adliyesi 4. Hukuk Dairesine taşıdı. Daire, yapılan yargılama sonunda restoran sahibini haklı buldu. Bursa Bölge Adliyesi 4. Hukuk Dairesi, kararında taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesi sırasında pandemi sürecinin öngörülemeyen bir durum olduğunu belirterek, kira bedelinin yüzde 50 oranında azaltılarak, 11 bin 500 TL’ye düşürülmesine hükmetti. Kararda şu ifadeler yer aldı:

Genel olarak salgın hastalık sürecinin, Türk Borçlar Kanunun 138. Maddesinde belirtilen olağanüstü durum olarak kabul edilmesi gerekir. Kiranın uyarlanması için açılan davada, mahkemece, davacı kiracının yapmış olduğu işin niteliği ve tüm koşullar ile taraflarca sunulan deliller göz önüne bulundurulması sonucunda, dairemizce somut olayda kiracının restoran olarak işlettiği kiralanan her ne kadar paket servis yöntemi ile işine devam etmiş ise de süreç ve alınan tedbirlerin davacının iş hacminde belirli etkileri olabileceği değerlendirilerek, ihtiyati tedbir talebinin kabul edilmesi gerektiği benimsenmiştir.

"KARAR, BURSA BÖLGESİNDE GEÇERLİ"

Avukat Olcay Göçüm de Türk Borçlar Kanunun 138. Maddesine dayalı olarak tedbir talepli kira uyarlaması dava açtık. İlk derece mahkemesi talebimizi reddetti. Ret kararına karşı Bursa Bölge Mahkemesine itiraz ettik. Yapılan itiraz üzerine Bursa 4. Hukuk Dairesi, tarihi bir karar verip, Türkiye'de ilk defa pandemi süreci sırasında emsal niteliğinde tedbir kararı vererek, ödenen 23 bin 500 lira aylık kirayı tedbiren yüzde 50 düşürerek 11 bin 500 liraya indirdi. Bu karar ilk derece mahkemeleri açısından ve Türkiye'deki diğer bölge mahkemeleri açısından emsal nitelikte bir karardır. Bursa Bölge Adliyesi 4. Hukuk Dairesinin verdiği karar, Bursa bölgesinde geçerli. Ancak başka illerde açılacak davalarda Bursada verilen karar emsal gösterilebilir dedi.

"MÜLK SAHİPLERİ VİCDANLI OLMALI"

Restoranın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zahir Yahyaoğlu ise şunları ifade etti:

Şu anda tedbir amaçlı yüzde 50 oranında kiramızı ödemiyoruz. Hiç ödememektense, dükkanı kapatmaktansa dükkanın bir şekilde çalıştırılması ve yarı da olsa kirasının ödenmesi daha iyi diye düşünüyoruz. Şu anda yüzde 50’sini ödüyoruz. Yargıtay’dan dönerse ödenmeyen bölümü ödeyeceğiz. Mülk sahiplerinin biraz daha vicdanlı olması lazım. Biz mahkemeye yaklaşık 3 ay önce başvurduk. Karar yeni çıktı.