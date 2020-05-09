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  3. Mağazalar 11 Mayıs'ta 'Kovid aklımda' diyecek

Mağazalar 11 Mayıs'ta 'Kovid aklımda' diyecek

Mağazalar 11 Mayıs'ta 'Kovid aklımda' diyecek

Mağazalar 11 Mayıs'ta yeniden faaliyete geçmek için çalışmalarını hızlandırırken, İstanbul Ticaret Odası, iş yerleri için yol gösterici nitelikte ‘COVID aklımda', ‘Temassız kart kullanmayı unutma', “Aramızda 1.5 metrenin lafı mı olur?', ‘COVID aklımda', ‘Daha çok görüşmek için 14 kuralı unutma' gibi uyarı mesajları içeren görselleri hazırladı.

Mağaza ve dükkan kapıları ile iç bölümlerine konulacak uyarı sloganlarının yol gösterici olması hedefleniyor. Görseller, dileyen firmaların kolaylıkla ulaşıp kullanabilmeleri için İTO’nun web sitesinde de yayınlandı.


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