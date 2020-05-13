Mağazadaki trafiği ölçüyor, sosyal mesafeyi o koruyor

ÖZGÜL ÖZTÜRK

Koronavirüsün kontrol altına alınmasıyla bir süredir devam eden kısıtlamalar da yerini normalleşmeye bırakıyor. AVM’ler, mağazalar, kuaför ve berberler açılıyor. Ancak hem vatandaş hem de işletmelere hijyen kurallarına uyma ve sosyal mesafeyi korumaları zorunluluğu getirildi. Tüm bu süreci nasıl yöneteceklerine dair soru işaretleri oluşan kurumlara sevindirici haber ise Can Dörtkardeşler, Rıdvan Çilli ve Sezai Acar isimli üç girişimci tarafından kurulan Udentify’dan geldi.

YURTDIŞINA DA AÇILACAK

Güvenlik kameralarına kurulan akıllı bir modülle görüntüleri işleyip mağaza içinde anlık kaç kişinin olduğunu raporlayan bu teknoloji, sosyal mesafe kuralına uymayan olursa otomatik uyarı veriyor. Bu sistemle mağazadaki tüketicilerin enfekte olma riskini azalttıklarını anlatan Udentify Kurucusu Can Dörtkardeşler, bu sistemle aynı zamanda mağaza sahiplerinin önlemlere uymasını kolaylaştırdıklarını söyledi. Şu anda Türkiye’de bu sistemi kullanan 25 müşterileri olduğunu anlatan Dörtkardeşler, bu teknolojiyi çok yakında Chicago, Dubai, Münih ve Paris’in de aralarında olduğu 10 ülkeye ihraç etmeye hazırladıklarını kaydetti.

MARKETE GİTMEDEN KAÇ KİŞİ VAR BİLECEĞİZ



Bir sonraki adımda mağazalardaki anlık yoğunluğu tüketicinin görebileceği bir web sitesi açmayı hedeflediklerini belirten Dörtkardeşler, “Kackisivar.com diye bir internet sitesi aldık. Tüketici markete gitmeden buraya bakıp içeride o an kaç kişi olduğunu görebilecek. Böylece mağaza girişlerinde uzun kuyrukların oluşmasını engelleyeceğiz” dedi.

YAKLAŞAN OLURSA UYARI VERİYOR



2017’den bu yana perakendecilere görüntü işleme hizmeti sunan Udentify, bir mağazaya giren müşterinin bilgilerine ilişkin 72 parametreyi analiz edip, operasyonel masrafları yüzde 10 düşürüyor. Firma, 1 ay önce hayata geçirdiği yeni teknolojiyle ise güvenlik kameralarına eklediği bir modülle mağaza içindeki müşterilere bir numara atıyor. Örneğin, ‘29 numaralı insan çok yakınlaştı’ diye mağazanın güvenlik görevlilerine uyarı mesajı gidiyor. Böylece perakendeciler mağaza içi denetimi sağlamış oluyor.