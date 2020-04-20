Mağaza zincirleri koleksiyonlarına maskeyi de ekliyor

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE



Öyle görünüyor ki koronavirüsle birlikte hayatımıza giren maske ve koruyucu kıyafetler, kısa süre içinde kolay kolay hayatımızdan çıkmayacak. Bu zorunlu trend moda endüstrisini de harekete geçirdi. Dünya çapında zincir mağazaları bulunan moda devleri yeni sezon kreasyonlarına maske ve koruyucu kıyafetleri de ekmelenin planlarını yapıyorlar. Bu yeni konjonktürde ön plana çıkan ülke ise teknik tekstilde başarısını dünyaya kanıtlamış ve kapasite fazlası veren Türkiye oldu. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, bazı Avrupalı markalar “Türkiye’deki tedarikçilerini ‘maske tasarımları’ çalışmaları konusunda yönlendiriyor, ‘Mağazalarımızda maske satmak istiyoruz, bizim için tasarlar mısınız’ diye talepte bulunuyorlar” diyor. Covid 19’la birlikte tekstil sektöründe yaşananları Ahmet Öksüz’le konuştuk.

Siparişlerin durduğunu duyuyoruz. Nasıl durum sektörde?

Tekstil en fazla olumsuz etkilenen sektörlerin arasında yer alıyor. Siparişlerde iptal olmasa da ötelemeler oldu. Ortalama 3 aylık ötelemeler söz konusu. Ama diğer yandan şu anda en fazla ihtiyacımız olan şey olan maske ve koruyucu kıyafetleri de üreten tekstil sektörü.Biz yıllardır kendine yeter bir sektör olmamızın öneminden behsediyorduk. Bunun ne anlama geldiğini şimdi deneyimlemiş olduk.

Üretim tamamen durdu mu?

Koruyucu kıyafet ve maskeler hariç durdu. Biz de birkaç haftadır bunun üzerine çalışıyoruz. Koruyucu kıyafetler ve maskede dünyanın ihtiyacını görmek için ne yapabiliriz diye bakıyoruz.Tabii önce iç piyasanın ihtiyacını karşıladıktan sonra ihracatçı olacağız. Bunu nasıl sağlayabiliriz diye bakanlıkla da iletişim halindeyiz.

İHRACAT İZNİ BEKLİYORUZ



Rakamlar nasıl?

Nisan ayının ilk 10 günü itibariyle tekstil ihracatında yüzde 50 düşüş var. Bu ayın böyle devam edeceğini düşünüyoruz. Bu süreçte de bu normal. İhracatta tek artış yaşadığımız alan teknik tekstiller. Geçen ay teknik tekstilde yüzde 7-8’lik bir artışımız oldu. Ki bunun içinde maske yok. Çünkü henüz maske ihracatına izin verilmiyor. Maske ve koruyucu kıyafetin kumaşını üretebildiğimiz için şanslıyız. Bakanlığımızdan, ‘en azından şu aşamada koruyucu kıyafetlerin ve medikal olmayan, koruyucu amaçlı maskelerin ihracatına başlayalım’ diye izin istedik. Medikal maske için önce kendi ihtiyacımızı karşılamamız önemli tabii ki ama, örme dokuma kumaşlardan üretilen maskelerin ihracatı için onay alalım istiyoruz. Yakın zamanda bu konuda izin çıkacağını düşünüyoruz. Çünkü bu konuda kapasite fazlamız var. Hatta yakın zamanda Türkiye’nin medikal maske üretiminin de kendi ihtiyacının üzerine çıkacağını düşünüyorum. O zaman ameliyat maskesi ihracatına da başlarız.

Koruyucu kıyafette talep nasıl?

Bu tür kıyafetlerin kullanımı daha da artacaktır diye düşünüyorum. Orada bizim çok büyük kapasitemiz var. Konfeksiyon üreten her atölyemiz bunu üretebilecek nitelikte.

Tekstilde orta ve uzun vadede sürecin Türkiye lehine döneceğini düşünüyorum

YENİ TREND KIYAFET- MASKE KOMBİNLERİ



Maske üretiminde ne durumdayız, potansiyelimiz nasıl?

Şu anda Türkiye’de maske üretimi yapan irili ufaklı 100’ü aşkın firma var. Yeni kapasiteler de oluşmaya başladı. Maskeye yatırım son gaz devam ediyor. Aylık 500 milyon adet gibi bir yurtiçi hedef var. Ama yatırımlar böyle devam ederse çok rahat 1 milyar adede çıkabiliriz.

Peki moda da buna göre şekillenir mi?

Bu aralar çok ünlü mağaza zincirleri, Avrupalı markalar kapımızı çalmaya başladı; “Biz de mağazalarımızda maske satmak istiyoruz. Bizim için tasarlar mısınız’ diyorlar. Yakın zamanda vitrinlerde kıyafetlerle kombinlenmiş, içi ameliyat maskesi dışı kıyafetin rengine, modeline uyumlu şık maskeler görebilirsiniz. Dünyada böyle bir trend başlayabilir.

HEM DÜNYAYA BULAŞTIRDI HEM DE PASTAYI KAPIYOR



Ne kadarlık bir maske pazarından söz ediyor dünyada?

Çok büyük bir pazar söz konusu. Uluslararası piyasada bunun fiyatı 30 cent civarında. Bizim ülke olarak aylık ihtiyacımızın 500 milyon adet olduğu söyleniyor. Basit bir hesapla 80 milyonluk ülkenin aylık ihtiyacı 500 milyonsa dünyanın da ihtiyacı en az 40 milyar adet diyebiliriz. Bu da 12 milyar dolar civarında bir pazara tekabül ediyor. Bunun yanında bir de koruyucu kıyafet pazarı olacak. Ve maselef hem bu hastalığı dünyaya Çin bulaştırdı. Hem de pazardan en fazla payı alıyor.

10 MİLYAR $’LIK HEDEF SAPABİLİR



Sizin iyi ve kötü senaryolarınız var mı, ne zaman normale döner piyasalar? Hedeflerde ne kadar sapma bekliyorsunuz?

Ben 2020 içinde bu konunun çözüleceğini düşünüyorum. Ama yaz sezonunun yarısını kaçırmış olacağız. Kışa kadar işler tekrar normale döner. Bu sene için tekstil ihracatında hedef 10 milyar dolardı. Nisanda çok sert bir düşüş var. Mayısta da bunun etkisini göreceğiz. Ama yllık kayıp yüzde 10-15’i geçmez, yüzde 10’un altında bir kayıp bizim için başarı olur.