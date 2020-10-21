Madencilik sektöründe tek 'tık' dönemi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede e-maden projesi sayesinde madencilik sektörünün Kovid-19’dan etkilenmeden tüm işlemlerini internet üzerinden yaptığını açıkladı. E-maden uygulamasıyla madencilik işlemlerinin 5 günden 1 saate düşürüldüğünü ifade eden Bakan Dönmez, bugüne kadar e-maden üzerinden toplam 4 milyon adet e-sevk fişi, 3 bin 500 adet maden ruhsatı ve bin 800 adet işletme izni düzenlendiğini söyledi.

KOVİD-19 RİSKİ AZALTILDI



İlk defa bu yıl işletme ruhsat sahiplerinin, 12 bin adet 2019 yılı İşletme Faaliyet Raporu ve eklerinin tamamını e-maden üzerinden sisteme girdiklerini anlatan Bakan Dönmez, “Böylece madencilerin hiçbir evrak için kuruma gelmelerine gerek kalmadı ve Kovid-19 riski de azaltılmış oldu” dedi.

22 BİN RUHSAT

Dönmez 22 bin 200 maden ruhsatının işlemlerinin, 19 modül ve 133 alt süreçle birlikte e-maden üzerinden yapılabildiğine dikkat çekti.