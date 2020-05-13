'Made in Türkiye' dünyaya iyilik ve hijyen yayacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesindeki Türkiye Tanıtım Grubu (TTG), hedef pazarlarda büyük alıcılara, ticari derneklere, basın mensuplarına ve ünlü sosyal medya fenomenlerine özel tasarım hijyen kitleri göndererek, Türkiye’nin üretim, tedarik ve ihracat başarını anlatmayı amaçlıyor. Projenin lojistik desteğini üstlenen DHL Express, 60’ı aşkın ülkede 10 bin noktaya kitlerin ulaştırılmasını sağlayacak. Şirket, 2 ay boyunca yurtdışına gönderilecek her gönderiye #GoodnessFromTürkiye etiketlerini ekleyecek.



GÜVEN TAZELEDİK



TİM Başkanı İsmail Gülle, şunları söyledi: “Küresel tedarik zincirindeki zorluklara karşın üretimleri zamanında yerlerine ulaştırarak güvenimizi de tazeledik. Bunun bize gelecek dönemde de büyük avantaj sağlayacağına, Türkiye markasının yurtdışı alıcılar gözünde farklı bir noktaya ulaşmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.”