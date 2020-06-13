Lunaparklar normalleşmeye hazır

% 50 KAPASİTEYLE



Dal, “Parklarımız riskler kalkana kadar yüzde 50 kapasiteyle çalışacak” dedi. Girişlerde ateş ölçümü yapılacağını belirten Dal, “Maskesiz ve eldivensiz giriş kabul edilmeyecek. Oyuncaklar sürekli dezenfekte edilecek” diye konuştu. Tuzla Viaport Marina’daki Korsan Adası Tema Park da açılışa gün sayıyor. Roller Coaster’ı da da ‘normalleştirdiklerini’ kaydeden Dal, “Hız trenimize iki kişilik koltuklara bir kişi oturtacağız” dedi.