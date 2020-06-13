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  3. Lunaparklar normalleşmeye hazır
13 Haziran 2020 Cumartesi 04:04 | Son Güncelleme:

Lunaparklar normalleşmeye hazır

Lunaparklar normalleşmeye hazır

Pandemiden etkilenen sektörlerden biri de eğlence sektörü oldu. Tüm Eğlence, Park, Etkinlik ve Atraksiyon Derneği (TEPEA) Lunaparklar Komite Başkanı ve Dal Lunapark Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Dal, 120 adet lunapark ve açık hava eğlence merkezinin ‘yeni normalleşme' sürecini tamamladıklarını, izin durumunda eğlenceye hazır olduklarını açıkladı.

% 50 KAPASİTEYLE

Dal, “Parklarımız riskler kalkana kadar yüzde 50 kapasiteyle çalışacak” dedi. Girişlerde ateş ölçümü yapılacağını belirten Dal, “Maskesiz ve eldivensiz giriş kabul edilmeyecek. Oyuncaklar sürekli dezenfekte edilecek” diye konuştu. Tuzla Viaport Marina’daki Korsan Adası Tema Park da açılışa gün sayıyor. Roller Coaster’ı da da ‘normalleştirdiklerini’ kaydeden Dal, “Hız trenimize iki kişilik koltuklara bir kişi oturtacağız” dedi. 

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