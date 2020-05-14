Lunapark yasak, spor randevuyla

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, 81 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile turizm örgütlerine ‘Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci’ başlığıyla genelge gönderdi. Genelgede salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik zorunlu tedbirlerden bazıları şöyle sıralandı.

• Tesis içerisinde çocuklara ayrılmış oyun odaları, çocuk kulübü, lunapark, oyun bahçesi-alanı gibi üniteler hizmete açılmayacak.

• Jimnastik salonu, spor salonu gibi üniteler için rezervasyon sistemi uygulanacak, aynı anda kullanacak kişi sayısı ve süresi sınırlandırılacak.

• Turizm işletmelerinde Kovid-19 ve hijyen kurallarını kapsayan bir protokol hazırlanacak.

• Otelde sıra oluşabilecek her yerde sosyal mesafe işaretlemeleri yapılacak.

• Hastalık şüphesi gösteren misafir yetkililere haber verilecek, sağlık kuruluşu tarafından hasta alınıncaya kadar izole edilecek.

• Hamam, sauna, masaj üniteleri gibi SPA üniteleri, sağlıklı turizm sertifikası bulunmayan tesislerde hizmete açılmayacak.

• Plaj havluları kapalı poşetler içinde veya görevli personel tarafından misafir kullanıma sunulacak.

• Masaları arası mesafe 1,5 metre, sandalyeler arası 60 santimetre olacak.