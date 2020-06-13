Lüks resort otellerde müstakil tatil dönemi

ÖZGÜL ÖZTÜRK

Bu yıl en çok güvenlik konusuna önem veren yerli turist, tatil için ya doğayla iç içe butik otelleri veya büyük resort otellerin diğer misafirlerden izole tatil olanağı sunan villa ve müstakil dairelerini tercih ediyor. Avrupalı ve Türk misafirlerden bu yıl özellikle müstakil odalara rezervasyon aldıklarını anlatan Belek’teki Ela Quality Resort Hotel’in genel müdürü Ufuk Gezgin, “İzole bir tatil imkanı sunduğumuz 200 adet göl evimiz var. Bu dönemde bu evlere ciddi talep var. Temmuz ve ağustosta insanlar gelemediği için eylül, ekim gibi bölge turizminde ciddi bir hareketlilik yaşanacağını düşünüyorum. Kasımı da yaz aylarına ekleyip sezonu uzatacağız” diye konuştu.

AÇIK ALANA ÇADIR

Sezona sıkı koronavirüs önlemleriyle gireceklerini anlatan Gezgin, şunları kaydetti: “Otelimize gelen çocuklu aileler için uçurtma şenliği, ebeveynlerle kumdan kale yapma, açık alanlarda çadır kurma gibi alternatifler oluşturuyoruz.”

TATİL KREDİSİYLE SEKTÖR HAREKETLENİR



Yerli turistin bu yıl, geçen yılla aynı fiyatlara tatil yapma olanağı bulacağına dikkat çeken Gezgin, “Ayrıca tatil kredisi ve uzun vade seçenekleri evlerindeki karantinada bunalan vatandaşları tatile çıkmaya teşvik edecek. Bu yıl doğa kendini yeniledi. Deniz pırıl pırıl, hava kalitesi son yılların en yükseği, Caretta Caretta’lar yeniden yumurta bırakmaya başladı” dedi.