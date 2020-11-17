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17 Kasım 2020 Salı 09:46 | Son Güncelleme:

LPG fiyatlarında 18 kuruş indirim

LPG fiyatlarında 18 kuruş indirim
AKSAM.COM.TR

Son Dakika Haberleri.. Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi kapsamında, 17 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere litrede 18 kuruş indirim gerçekleşti.

Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi kapsamında, 17 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere litrede 18 kuruş indirim gerçekleşti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) açıklamasına göre, yapılan indirimin pompaya yansımayacağı belirtildi. 


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