17 Kasım 2020 Salı 09:46 | Son Güncelleme:
LPG fiyatlarında 18 kuruş indirim
AKSAM.COM.TR
Son Dakika Haberleri.. Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi kapsamında, 17 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere litrede 18 kuruş indirim gerçekleşti.
Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi kapsamında, 17 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere litrede 18 kuruş indirim gerçekleşti.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) açıklamasına göre, yapılan indirimin pompaya yansımayacağı belirtildi.
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi— EPGİS #MaskeniTak �� (@trepgis) November 17, 2020
17/11/2020 tarihinde geçerli olmak üzere
LPG otogaz’da 18 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir.
Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.