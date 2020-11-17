LPG fiyatlarında 18 kuruş indirim

Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi kapsamında, 17 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere litrede 18 kuruş indirim gerçekleşti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) açıklamasına göre, yapılan indirimin pompaya yansımayacağı belirtildi.



