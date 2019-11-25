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Tiffany & Co. 16.2 milyar dolara satıldı

Tiffany & Co. 16.2 milyar dolara satıldı

Moët Hennessy Louis Vuitton SE (LVMH), ABD`li mücevher zinciri Tiffany & Co. ile, 16.2 milyar dolar veya hisse başına 135 dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardı.

CNBC`nin haberine göre İki şirket önümüzdeki Pazar günü anlaşmanın detayları için görüşecek. 350 milyon dolar net borcu olan Tiffany'nin değeri yaklaşık 16.7 milyar dolar.

Tiffany'nin yönetim kurulu Pazar günü düzenlediği toplantıda, daha önce 14.5 milyar dolar olarak önerilen değerin 16.2 milyar dolara çıkarılması üzerine anlaşmayı imzaladı.

Konuyla ilgili haberlere göre, Tiffany yönetim kurulu, Louis Vuitton'dan şirketi satın alma teklifini önce 16.7 milyar dolara yükseltmesini istedi, daha sonra 16.2 milyar dolarlık teklifi kabul etti.


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