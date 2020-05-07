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  3. Lokantalar açılış hazırlığı yapıyor

Lokantalar açılış hazırlığı yapıyor

Lokantalar açılış hazırlığı yapıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO), faaliyetleri durdurulan yiyecek-içecek hizmetleri sektörünü “yeni normalleşme sürecine” hazırlıyor.

ATO’nun Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığında, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz’ın da katılımıyla sektörün kapalı kaldığı süreçte yaşadığı sorunlar ile açılış sonrasına dair önlemlerin ele alındığı toplantı düzenledi. Baran “Normalleşme öncesi tüm işletmelere, çalışanlarıyla birlikte hijyen eğitimi vereceğiz” dedi. 


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