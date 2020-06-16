16 Haziran 2020 Salı 02:48 | Son Güncelleme:
Lojman satışları yeniden başladı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması amacıyla 2020 yılı başında başlatmış olduğu çalışma kapsamında bugüne kadar satılan bin 612 konuttan ekonomiye 418 milyon katkı sağlanırken koronavirüs kapsamında askıya alınan satışlar dün tekrar başladı.
Yıl başından bu yana bin 612 lojman satıldı. En çok konut; Ankara, Antalya, İzmir, Mersin ve Konya’da satıldı. Yıl sonuna kadar bakanlığın 1.5 milyar TL değerinde 8 bin 500 kamu konutunun daha ihalesine çıkılacağı öngörülüyor.