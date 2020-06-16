Lojman satışları yeniden başladı

Yıl başından bu yana bin 612 lojman satıldı. En çok konut; Ankara, Antalya, İzmir, Mersin ve Konya’da satıldı. Yıl sonuna kadar bakanlığın 1.5 milyar TL değerinde 8 bin 500 kamu konutunun daha ihalesine çıkılacağı öngörülüyor.