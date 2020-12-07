Lityum iyon petrol gibi olacak: ASPİLSAN ile Top Battery teknoloji transferi sözleşmesi imzaladı

Kayseri'de, ASPİLSAN Enerji AŞ ile Güney Kore firması Top Battery Co. Ltd. arasında, Li-iyon Pil Hücresi Üretim Tesisi Projesi'ne yönelik teknoloji transferi sözleşmesi törenle imzalandı.

AA'da yer alan habere göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) ASPİLSAN Enerji Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. İsmail Hakkı Doğankaya, bugünün çok anlamlı olduğunu söyledi.

"LİTYUM PİL PETROL GİBİ OLACAK"

İleride ASPİLSAN'ı anlatan filmlerde bugünün, tarihi bir gün olarak yerini alacağını belirten Doğankaya, şunları kaydetti:

"Tüm dünya bunu konuşuyor. Lityum iyon, petrol gibi olacak. Bu haftaki haberlerde bile vardı ki bazı ülkeler petrol kullanımını sonlandırıyorlar. Kuzey Avrupa ülkeleri başta. Netice itibarıyla pil, batarya gelecekte çok daha fazla hayatımıza girecektir. Bu konuda öncü olmak adına gurur duyuyorum. Bizi milli kılacak, bizi diğerlerinden farklı kılacak husus, bugün teknoloji transferi imzasını atıyorum ama onun arkasından bizim bu ürün ve buna benzer enerji ürünlerinin tasarımını yapmak olacaktır. Yürekten inanıyorum, gençlerimiz, üniversitelilerimiz bu inanca sahipler. İnanıyorum biz en iyisini tasarlayabileceğiz."

Milliliğe ve yerliliğe dikkati çeken Doğankaya, küreselleşmeden dolayı çok yüksek düzeyde olan bağımlılığı kendi lehlerine kullanmak anlamında en iyisini yapmak zorunda olduklarını kaydetti.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy ise yaklaşık 40 yıl önce Kayserili hemşehrilerinin bağış ve destekleri ile kurulan şirketin 40. yılında önemli bir aşamayı daha geride bıraktığını ifade etti.

GÜNEY KORE İLE ORTAKLIK

1981 yılında Alman dostları ile başladıkları teknoloji transferine bugünden itibaren Güney Kore ile devam ettiklerini kaydeden Özsoy, bu durumun teknolojinin artık sadece batıdan değil, doğudan da yükseldiğinin bir işareti olduğunu vurguladı.

Özsoy, ASPİLSAN Enerji olarak bundan sonraki süreçte sözleşmelerini başka ülkelerdeki dostları ile kendilerinin geliştirdiği teknolojilerin transferi şeklinde yapmayı umduklarını kaydetti.

Törende, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade, Top Battery Co. Ltd. CEO'su Whan Jin Roh ve ASPİLSAN Enerji Yatırım Projeleri Yönetim Ofisi Direktörü Nihat Aksüt de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından teknoloji transferi sözleşmesi imzalandı.

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