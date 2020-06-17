17 Haziran 2020 Çarşamba 06:10 | Son Güncelleme:
Libya'yı Türk şirketler aydınlatacak
Türk şirketler Enka ve Çalık Enerji'nin Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) kontrolündeki bölgelerde inşa ettiği enerji santralleri, istikrar ve güvenliğin tesisiyle bölgeye elektrik sağlamayı bekliyor.
Libya’nın en büyük tesisleri arasında yer alan bu santrallerden 550 megavatlık Al-Khums Basit Çevrim Elektrik Santrali Çalık Enerji tarafından inşa edilirken, 640 megavat kapasiteli Ubari Gaz Türbinli Elektrik Santrali’ni Enka kurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de santrallerin birkaç aya devreye alınma aşamasına gelebileceğini açıklamıştı.