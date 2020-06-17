Libya'yı Türk şirketler aydınlatacak

Libya’nın en büyük tesisleri arasında yer alan bu santrallerden 550 megavatlık Al-Khums Basit Çevrim Elektrik Santrali Çalık Enerji tarafından inşa edilirken, 640 megavat kapasiteli Ubari Gaz Türbinli Elektrik Santrali’ni Enka kurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de santrallerin birkaç aya devreye alınma aşamasına gelebileceğini açıklamıştı.