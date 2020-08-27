Libya'ya lojistik üs

Türkiye, Afrika’ya açılan kapı konumundaki Libya’ya olan ihracatını 1.9 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkaracak projeler üzerinde çalışıyor. Demiryolu, hava ve kara yollarını kapsayan lojistik merkezlerini içeren projelerle, vergisiz ticaretin merkezi Libya üzerinden aktarmalı olarak Afrika ülkelerine ticaretin artırılması hedefleniyor. Libya lojistik merkeziyle ilgili projelerini geçen hafta Ticaret Bakanlığı’na sunduklarını belirten DEİK Türkiye- Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, “Libya’ya bizim işleteceğimiz bir lojistik merkezi kurarsak, 6 milyonluk Libya nüfusunun yanı sıra Mısır, Tunus, Fas ve Cezayir gibi Afrika ülkelerine de rahatlıkla Libya üzerinden ulaşabiliriz. Türkiye bu hamleyle Afrika’nın dünyayla olan ticaretinde stratejik bir rol oynar. hali hazırda 1.9 milyar dolar olan Libya ihracatımız rahatlıkla 10 milyar dolara ulaşır” ifadelerini kullandı.

YAKIT ÇOK DAHA UCUZ



Normalde Orta Afrika’ya 1.5 ayda gidebilecek ürünlerin Libya’ya açılacak bir lojistik merkezle Türkiye- Libya hattı üzerinden bir haftada ulaştırılabileceğine dikkat çeken Karanfil şunları kaydetti: “Libya’da uçak yakıtı Türkiye’ye nazaran çok daha ucuz. Uçaklarımız gidip yakıt ikmalini Libya’dan yapıp öyle Afrika’ya uçabilir. İş konseyimiz şu anda bu konuda Türkiye’deki havayolu şirketleri ve Ticaret Bakanlığı’yla görüşmeleri yapıyor.” Karanfil, hava kargoyla Libya üzerinden Afrika ülkelerine tropik sebze-meyve, et ve süt ürünleri gibi hızlı bozulan ürünlerle, mücevher gibi kıymetli ürünleri ters ticaret yöntemiyle dünyaya ihraç edebileceklerini söyledi.

45 GÜNLÜK SÜRE 10 GÜNE KADAR DÜŞER



Libya’ya ihracat şu anda ağırlıklı olarak Süveyş Kanalı üzerinde yapılıyor. İstanbul’dan Afrika’ya bir kargo ise 45 günde gidiyor. Lojistik projelerle ihracat süresi 45 günden 10 güne inerken, ihracat maliyetleri de yüzde 50 azalacak. Şu anda İstanbul’dan Çad’a deniz yoluyla bir konteyner mal göndermenin maliyetinin 14 bin dolar olduğunu ve ürünün 45 günde ülkeye ulaştığını anlatan Karanfil, “Bu nedenle ihracatçının lojistik maliyetini düşürecek bu projeler çok önemli” ifadelerini kullandı.

BANKALARIMIZ ŞUBE AÇMALI



Karanfil, Libya ve Afrika ülkeleriyle ticaretin geleceği için de şu önerilerde bulundu: “Libya’yla ilerisi için ortak organize sanayi bölgelerine ihtiyacımız var. TSE’yi Libya’da akredite etmemiz, bankalarımızın şube açması lazım. Ayrıca Türk teknik müşavirlik firmalarının referans alınması lazım.”