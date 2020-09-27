Libya'nın imarında Türklere stratejik rol

Ticaret Bakanlığı’nın Libya’da Türk şirketlerinin yarım kalan projelerini tamamlayabilmeleri ve yeni iş bağlantıları yapabilmeleri amacıyla yürüttüğü çalışmalar etkisini gösteriyor. Libya Yerel Yatırım ve Kalkınma Fonu hayata geçirmek istediği hastane, otel ve turizm tesisi gibi birçok projenin tasarım ve proje yönetimi için Türk teknik müşavirlik firması NKY Mimarlık Mühendislik’le anlaştı.

HASTANE VE OTEL



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’la Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Planlama Bakanı Taher Jehaimi başkanlığındaki heyetlerin çalışmaları sonucu, Türk müteahhitlik firmaları tarafından üstlenilen ve 2011’de yaşanan olaylardan sonra yarım kalan projelerinin tekrar hayata geçirilmesi ve yeni projelere başlanması için 13 Ağustos’ta mutabakat zaptı imzalanmıştı. NKY Mimarlık ve Mühendislik ile Libya Yerel Yatırım ve Kalkınma Fonu arasında imzalanan anlaşmayla birlikte fonun gelecek yıllarda hayata geçirmek istediği hastane, otel ve turizm tesisleri gibi birçok projenin tasarım ve proje yönetimi Türk mühendis ve mimarlarına emanet edildi.

500 MİLYON DOLAR KAYNAK AYRILDI



NKY CEO’su Birhan Emre Yazıcı, Libya Kalkınma Fonu’nun, gelecek süreçte bu yatırımlara 500 milyon doların üzerinde kaynak aktarmayı planladığını söyledi. Yazıcı, “150 bin metrekareyi geçeceği planlanan tesislerin inşasında Türk ürünlerinin kullanılması planlanıyor” dedi.