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La Quinta, dünyadaki en büyük otelini İstanbul Güneşli'ye açtı

La Quinta, dünyadaki en büyük otelini İstanbul Güneşli'ye açtı

Dünyada 20 marka ve 9 bin 200 otelle faaliyet gösteren Wyndham Grubu, dünyadaki en büyük La Quinta markalı otelini Güneşli’ye açtı. Grubun yıl sonu hedefi 100 otele ulaşmak.

Özgül ÖZTÜRK

Turizmde her yıl rekorlara imza atan Türkiye, yeni yatırımcıları çekmeye devam ediyor. Dünyada 80 ülke, 20 marka ve 9200 otele sahip turizm devi Wyndham Hotels & Resorts, ‘La Quinta’ markasının Amerika kıtası dışındaki en büyük otelini İstanbul Güneşli’ye  açtı.

81 OTELİ VAR

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı ve Genel Müdürü Dimitris Manikis, “Türkiye’de 81 otelimiz var. 2020 sonuna kadar bunu 100’e çıkarmayı hayal ediyoruz” dedi. Türkiye’nin kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu anlatan Manikis, şunları kaydetti: “Bizim dünyadaki 4 ofisimizden 1’i de Türkiye’de. 3 ay içerisinde Avrupa ve BDT bölgelerimizin başına da bir Türk yöneticiyi getireceğiz.” 404 odalı yeni otel, 8 toplantı salonu ve bir balo salonuyla, turistik seyahatler kadar iş amaçlı ziyaretlerin ihtiyaçlarına da cevap verecek. 

ARAPLAR, ÇİNLİLERİ İSTEMİYOR 

Güneşli’deki otelin yatırımcısı Tamer Çiçek de 404 odalı otelin 100’ünü Uzakdoğulu müşterilerle doldurduklarını belirterek, “Corona virüsü dolayısıyla Arap konuklarımız Çinli misafir istemiyor. Umarız bu sağlık sorunu bir an önce çözülür” dedi.


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