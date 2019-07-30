KYK yurt başvuruları 2019 ne zaman başlıyor? KYK burs, yurt başvuru tarihleri..

KYK yurt başvuruları 2019 ne zaman başlıyor? arama motorunda yoğun olarak aranıyor.YKS tercih sürecinin biten üniversiteli adayları şimdi de KYK yurt ve kurs başvuru tarihlerini merak ediyor. Bu burs ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde her sene lisans, ön lisans, yüksek lisans ve master öğrenimini sürdüren öğrencilere maddi bakımdan önemli ölçüde kolaylıklar sağlanıyor. Peki KYK yurt başvuruları 2019 ne zaman başlıyor? diye merak ediyorsanız KYK burs, yurt başvuru tarihleri için haberimizi inceleyebilirsiniz..

KYK BURS BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Burs ve Geri Ödemeli Burs ve yurt başvurularının ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Ancak genel itibariyle KYK Burs ve Geri Ödemeli Burs başvuruları üniversite yerleştirmelerinin yapılmasından sonra başlanıyor. 2018 yılına bakıldığında ise başvuruların Ekim ayında başladığı görülüyor.

KYK BURSU NASIL ALINIR?

KYK bursu alabilmek için önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmanız gerekiyor. KYK burs başvuruları her yıl ekim ayı içinde e-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Başvururken sizden kazandığınız bölüm, ailenizin birey sayısı, yardıma muhtaç kişinin olup olmadığı, ev-arsa-araba bilgileri, anne ve babanızın meslekleri, bordro bilgileri gibi bilgiler istenmektedir. Daha sonra şeffaf bir yönetim tarafından başvurular incelenerek ihtiyaç sahiplerine her ay ödeme yapılıyor.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.