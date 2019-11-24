KYK ne zaman yatacak? 2019 KYK burs ve kredileri ne zaman verilecek?

“KYK ne zaman yatacak?” sorusu araştırılıyor. KYK burs ödeme tarihleri belli mi? Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olan Kredi ve Yurtları Kurumu tarafından her yıl yurt, burs ve öğrenim kredisi başvuruları alınıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından burs/kredi hakkı kazanan öğrencilere ödeme yapılabilmesi için öğrencilerin, taahhütnameleri süresi içerisinde onayladılar. Şimdi gözler burs ödeme tarihlerine çevrildi.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.

KYK bursları öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre belirlenmiş olan tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılır.KYK' burslarının hesaba geçiş saati aydan ayda değişkenlik gösterebiliyor. Bursların yatırıldığı saat ile alakalı net bir saat vermek mümkün olmasa da geçmişe bakarak burs ücretlerinin genellikle 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor. Aşağıdaki tabloya bakarak T.C. kimlik numaranıza göre KYK burs ödemesinin hangi tarihte hesabınıza geçeceği hakkında bilgi sahibi olabilir.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren lisans öğrencileri için 550, yüksek lisansta bin 100, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.' dedi.

Öğrenim kredisi rakamlarının Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacağını belirten Başkan Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor." dedi.