KYK kredisi / bursu nasıl iptal edilir? e-Devlet KYK bursu ve kredisi iptal etme işlemi

KYK bursu nasıl iptal edilir? sorusu bursunu iptal etmek isteyen öğrenciler tarafından aratılmaya başladı. Öğrencilerin heyecanla beklediği 2019 KYK burs başvuru sonuçları 16 Kasım Cumartesi günü Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Eğitim hayatını sürdürürken masraflarını ve ihtiyaçlarını karşılamak için alınan burslar öğrencilere büyük kolaylık sağlıyor. Bazı öğrenciler ise KYK kredisi aldıkları için iptal etmek istiyor. Haberimiz içerisinden KYK kredisi ve bursu iptal etme ile alakalı detaylara ulaşabilirsiniz

KYK GERİ ÖDEMELİ KREDİSİ VE BURSU NASIL İPTAL EDİLİR?

İlk olarak KYK kredisi ve bursu alan öğrenciler e-Devlet üzerinde bulunan burs/kredi taahhütnamesini onaylamadığı sürece herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

Taahhütnameyi kabul edip hali hazırda burs ve kredisini alan öğrenciler ise e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Krumu burslarını iptal edebilirler.

KYK BURSU VE KREDİSİ NE KADAR?

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.KYK bursları öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre belirlenmiş olan tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılır.KYK' burslarının hesaba geçiş saati aydan ayda değişkenlik gösterebiliyor. Bursların yatırıldığı saat ile alakalı net bir saat vermek mümkün olmasa da geçmişe bakarak burs ücretlerinin genellikle 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor. Aşağıdaki tabloya bakarak T.C. kimlik numaranıza göre KYK burs ödemesinin hangi tarihte hesabınıza geçeceği hakkında bilgi sahibi olabilir.

T.C. kimlik numarası sıfır ile bitenler ayın altısında

İkiyle bitenler ayın yedisinde

Dörtle bitenler ayın sekizinde

Altıyla bitenler ayın dokuzunda

Sekizle bitenler ayında onunda burslarını tahsil edebilirler.