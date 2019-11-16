KYK bursu ve kredisi hangi durumlarda kesilir? KYK bursu alan öğrenciler dikkat!

KYK bursu ve kredisi hangi durumlarda kesilir? sorusu binlerce öğrencinin merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü öğrencilerin heyecanla beklediği 2019 KYK burs sonuçlarını açıkladı. Sonuçların açıklanmasının ardından bazı öğrenciler geri ödemeli kredi, bazıları ise karşılıksız burs kazandı. KYK burs ve kredisi hakkını kaybetmek istemeyen öğrenciler bursun hangi durumlarda kesildiğini merak ediyor. Konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

-Başarısız olma, yani not ortalamasının 4’lük sistemde 2 ve üzeri, 100’lük sistem üzerinden 53.33 üzeri olan öğrenciler burs alamaya devam eder.

-Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma

-Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

-Öğretim kurumunun kapatılması,

-Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,

-Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KYK KREDİSİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

-Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

-Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

-Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

-Öğretim kurumunun kapatılması,

-Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,

-Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

KYK BURSU VE KREDİSİ NE KADAR?

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.