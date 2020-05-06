KYK bursları yattı mı? KYK bursları ne zaman yatacak? Bakan Kasapoğlu duyurdu!

KYK mayıs ayı burs ödemeleri ile ilgili açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapıldı. Kasapoğlu, ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını kaydetti. Peki, KYK bursları yattı mı? KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? İşte cevabı...

KYK BURSLARI YATTI MI?



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, 6 Mayıs itibariyle burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Mayıs tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını kaydetti.

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Mayıs, "2" olanlar 7 Mayıs, "4" olanlar 8 Mayıs, "6" olanlar 9 Mayıs ve "8" olanlar ise 10 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.