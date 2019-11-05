KYK burs zammı ne kadar olacak? 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK burs zammı ne kadar olacak? sorusu öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. KYK burs başvurularını yapanlar Kredi Yurtlar Kurumu'nun resmi sitesi üzerinden sonuçların açıklanıp açıklanmadığını takip ediyor. Bugün grup toplantısında açılanmalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK burs zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. KYK bursunun yüzde 10 zamlandığının müjdesini verdi.KYK burs zammı ne kadar olacak? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

KYK BURS ZAMMI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün grup toplantısında son dakika açıklamasında bulunarak KYK bursu ve öğrenim kredilerine zam geldiği açıkladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim kredisi ve öğrenim bursu 500 TL olarak ödeniyordu KYK bursu yüzde 10 zamlanarak 550 TL olacak. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

KYK BURS SONUÇLARI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Tarih aralıklarına bakıldığında sonuçların Kasım ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

SONUÇLAR İNTERNET SİTESİNDEN DUYURULACAK

Resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak sonuçlar için öğrencilerin internet sitesini takip etmesi yeterli olacak.

Başvuruda sorun yaşayan öğrenciler için KYK’nın Kurumsal İletişim Merkezi 444 1961 ya da resmi Twitter destek hesabı KYK_DESTEK, her zaman olduğu gibi 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

KYK BURSU 2019 NE KADAR?

2019 yılında geçerli olan tutarlar aylık lisans öğrencileri için 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.