KYK burs sonuçları için tarih verildi mi? 2019 KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş..

KYK burs sonuçları için tarih verildi mi? sorusu burs başvurusu yapan öğrenciler tarafından merak ediliyor. KYK burs başvuruları 15 Ekim -21 Ekim tarihleri arasında alındı. 2019 yılı için belirlenen burs ücreti lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira olarak belirlendi. 2020 Ocak ayı itibariyle ise öğrenciler yeni ücreti alacaklar. KYK burs sonuçları için tarih verildi mi? sorusunun yanıtı haberimizde..

KYK BURS SONUÇLARI İÇİN TARİH VERİLDİ Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanlığı ya da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü KYK burs başvuruları sonuç tarihi ile ilgili henüz açıklama bulunmuyor. KYK sonuçlarına da e-devlet üzerinden görüntülenebilecek. Geçtiğimiz seneye bakıldığında KYK burs başvuru sonuçları 13 Kasım ayında açıklanmıştı. Başvuruların bu sene de Kasım'da açıklanacağı tahmin ediliyor.

KYK BURS ÜCRETİ 2019 NE KADAR?

2019 yılı için belirlenen burs ücreti lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira. Dolayısıyla öğrenciler 2019 yılında bu ücretleri alacak ancak 2020 yılı için burs ücretlerinde artış yapılacak. Yani 2020 Ocak ayı itibariyle öğrencilerin yeni ücreti alacaklar. Kredi ve burs ücretlerindeki artışın da yine önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.