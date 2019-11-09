KYK burs sonuçları için gözler kyk.gov.tr'de! 2019 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK (Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu) tarafından geçtiğimiz yıl aynı tarihlerde alınan KYK burs başvuru sonuçları 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu nedenle öğrenciler sık sık sonuçlar için http://yurtkur.gsb.gov.tr sitesini ziyaret ediyor. 2019 KYK burs başvuru sonuçlarına ilişkin kurumdan açıklama geldi. 2019 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

KYK BURS SONUÇLARI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili resmi açıklama Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabı üzerinden yapıldı. Açıklamada: “Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır” ifadelerine yer verildi.

KYK BURS ZAMMI 2020 NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün grup toplantısında son dakika açıklamasında bulunarak KYK bursu ve öğrenim kredilerine zam geldiği açıkladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim kredisi ve öğrenim bursu 500 TL olarak ödeniyordu KYK bursu yüzde 10 zamlanarak 550 TL olacak. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

KYK BURSLARI NEYE GÖRE VERİYOR?

Önceden burs alan üniversite öğrencileri için kurum 2 kıstasa bakar: Üniversitedeki başarı durumuna, not ortalamasına. İlk defa burs alacak olan öğrenci için: Aldığı puana, Yerleştiği üniversiteye ve girdiği bölüme, ailenin ekonomik ve sosyal durumuna.

KYK BURS ÖDEMELERİ NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Kurum üniversite öğrencisinin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarasına göre ödemeleri gerçekleştiriyor. Buna göre; TC vatandaşlık numarasının son hanesi 0 olanlar, Ocak ayından itibaren her ayın 6’sında, 2 olanlar her ayın 7’sinde, 4 olanlar her ayın 8’inde, 6 olanlar her ayın 9’unda, 8 olanlar her ayın 10’unda burs ödemelerini alabiliyor.