KYK burs sonuçları 2019 sorgulama ekranı: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları 2019 sorgulama ekranı öğrenciler tarafından arama motorunda yoğun olarak aranıyor. KYK burs ve kredi başvuru işlemleri 21 Ekim tarihinde sona ermişti. Başvuruların ardından KYK burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sonuçlar beklenirken KYK burs zammı ile ilgili gelişme yaşandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aylıklara 50 TL’lik bir artışın yapıldığını duyurdu. KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? diye merak edenleri çin yanıtı hbaerimizde..

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabı üzerinden yapıldı. Açıklamada: “Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır” ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu nedenle bu senede burs sonuçları için gözler bu tarihlere çevrildi.

KYK BURS ZAMMI 2020 NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün grup toplantısında son dakika açıklamasında bulunarak KYK bursu ve öğrenim kredilerine zam geldiği açıkladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim kredisi ve öğrenim bursu 500 TL olarak ödeniyordu KYK bursu yüzde 10 zamlanarak 550 TL olacak. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

KYK BURSLARI NEYE GÖRE VERİYOR?

Önceden burs alan üniversite öğrencileri için kurum 2 kıstasa bakar: Üniversitedeki başarı durumuna, not ortalamasına. İlk defa burs alacak olan öğrenci için: Aldığı puana, Yerleştiği üniversiteye ve girdiği bölüme, ailenin ekonomik ve sosyal durumuna.

KYK BURS ÖDEMELERİ NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Kurum üniversite öğrencisinin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarasına göre ödemeleri gerçekleştiriyor. Buna göre; TC vatandaşlık numarasının son hanesi 0 olanlar, Ocak ayından itibaren her ayın 6’sında, 2 olanlar her ayın 7’sinde, 4 olanlar her ayın 8’inde, 6 olanlar her ayın 9’unda, 8 olanlar her ayın 10’unda burs ödemelerini alabiliyor.