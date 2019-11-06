KYK burs sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan açıklama!

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyordu. KYK burs sonuçları ile ilgili resmi açıklama Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. 15-21 Ekim tarihleri arasında yapılan başvurular neticesinde bazı öğrencilere geri ödemeli kredi, bazı öğrencilere ise karşılıksız burs verilecek. Eğitim masraflarını ve giderlerini karşılamak açısından büyük önem taşıyan burslar öğrencilere destek oluyor. KYK burs sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

KYK BURS SONUÇLARI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili resmi açıklama Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabı üzerinden yapıldı. Açıklamada: “Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır” ifadelerine yer verildi.

????Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar https://t.co/xl7QLgd7St resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.???? — KREDİ VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@GSB_KYK) November 6, 2019

KYK BURS ZAMMI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün grup toplantısında son dakika açıklamasında bulunarak KYK bursu ve öğrenim kredilerine zam geldiği açıkladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim kredisi ve öğrenim bursu 500 TL olarak ödeniyordu KYK bursu yüzde 10 zamlanarak 550 TL olacak. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.