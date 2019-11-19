KYK burs ne zaman yatacak? KYK ilk bursları ne zaman ödenecek? İşte o tarihler

KYK burs ne zaman yatacak? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Bazı öğrencilere burs çıkarken bazılarına öğrenim kredisi çıktı. Sonuçları öğrenen öğrenciler gözlerini KYK burslarının yatırılacağı tarihe çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kredi Yurtlar Kurumu devlet bursunda zam yapılacağını duyurmuştu. KYK burs ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı haberimizde..

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.

KYK bursları öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre belirlenmiş olan tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılır.KYK' burslarının hesaba geçiş saati aydan ayda değişkenlik gösterebiliyor. Bursların yatırıldığı saat ile alakalı net bir saat vermek mümkün olmasa da geçmişe bakarak burs ücretlerinin genellikle 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor. Aşağıdaki tabloya bakarak T.C. kimlik numaranıza göre KYK burs ödemesinin hangi tarihte hesabınıza geçeceği hakkında bilgi sahibi olabilir.

T.C. kimlik numarası sıfır ile bitenler ayın altısında

İkiyle bitenler ayın yedisinde

Dörtle bitenler ayın sekizinde

Altıyla bitenler ayın dokuzunda

Sekizle bitenler ayında onunda burslarını tahsil edebilirler.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

e-Devlet KYK burs/kredi onay hizmetini kullanmak için ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Giriş işleminin ardından "Kim hakkında işlem yapılacak?" seçeneğine "Kendi hakkımda işlem yapmak istiyorum." veya "Velisi olduğum bir öğrenci hakkında işlem yapmak istiyorum." şeklinde yanıt verilmesi gerekiyor. Ardından kazanılan burs/kredi için taahhütname onayı ekranından onay verilmeli.

BURS/KREDİ MİKTARLAR

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

2020 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Başkan Erdoğan "2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak." açıklamasında bulundu.