KYK burs bu yıl ne zaman yatacak? 2019 KYK bursları ne zaman ödenecek? KYK burs kazananlar dikkat!

KYK burs bu yıl ne zaman yatacak? sorusu burs sonuçlarının açıklanmasından sonra en çok merak edilen konular arasında yer aldı. 2019 KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Burs alabilmek için taahhütnamelerin onaylanması gerekiyordu. KYK burs taahhütname onayı 19 Kasım'da sona erdi. Şimdi gözler KYK burslarının yatacağı tarihe çevrildi. KYK burs bu yıl ne zaman yatacak? diye merak ediliyor. İşte yanıtı..

KYK İLK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.

KYK bursları öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre belirlenmiş olan tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılır.KYK' burslarının hesaba geçiş saati aydan ayda değişkenlik gösterebiliyor. Bursların yatırıldığı saat ile alakalı net bir saat vermek mümkün olmasa da geçmişe bakarak burs ücretlerinin genellikle 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor. Aşağıdaki tabloya bakarak T.C. kimlik numaranıza göre KYK burs ödemesinin hangi tarihte hesabınıza geçeceği hakkında bilgi sahibi olabilir.

T.C. kimlik numarası sıfır ile bitenler ayın altısında

İkiyle bitenler ayın yedisinde

Dörtle bitenler ayın sekizinde

Altıyla bitenler ayın dokuzunda

Sekizle bitenler ayında onunda burslarını tahsil edebilirler.

KYK BURSU KAZANIP KAZANMADIĞI NASIL ÖĞRENİLİR?



Öncelikli olarak https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden sorgulama yaparak Kredi veya Burs alıp almadığınızı kontrol edin.

E-Devlet Sistemine giriş yapınız,

E-Hizmetler Bölümüne geçiniz,

Kredi Yurtlar Kurumu Burs/Kredi Onay İşlemleri sayfasına giriş yapınız.

Seçilmesi gereken kutucuklar varsa onay tiki koyarak Taahhütnamenizi onaylayınız.



BURS/KREDİ MİKTARLAR

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

2020 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Başkan Erdoğan "2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak." açıklamasında bulundu.