KYK yurt, burs başvuru tarihleri belli mi? KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak?

KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? yüksek öğretime geçiş yapan öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2019 YKS tercihleri 23 Temmuz ve 29 Temmuz tarihleri aralığında yapılacak.Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacak. YKS tercih sürecinin başlamasına az bir süre kala KYK burs ve yurt başvuru tarihleri de artış gösterdi. KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? diye merak edenler için KYK yurt, burs başvuru tarihleri haberimizde yer alıyor..

KYK BURS BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Burs ve Geri Ödemeli Burs ve yurt başvurularının ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Ancak genel itibariyle KYK Burs ve Geri Ödemeli Burs başvuruları üniversite yerleştirmelerinin yapılmasından sonra başlanıyor. 2018 yılına bakıldığında ise başvuruların Ekim ayında başladığı görülüyor.

KYK BURSU NASIL ALINIR?

KYK bursu alabilmek için önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmanız gerekiyor. KYK burs başvuruları her yıl ekim ayı içinde e-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Başvururken sizden kazandığınız bölüm, ailenizin birey sayısı, yardıma muhtaç kişinin olup olmadığı, ev-arsa-araba bilgileri, anne ve babanızın meslekleri, bordro bilgileri gibi bilgiler istenmektedir. Daha sonra şeffaf bir yönetim tarafından başvurular incelenerek ihtiyaç sahiplerine her ay ödeme yapılıyor.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.