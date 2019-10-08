KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs başvuruları hangi tarihte başlıyor?

“KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman yapılacak?” sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl yurt, burs ve öğrenim kredisi başvuruları alınıyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar heyecanla tarihlerin açıklanmasını bekliyorlar. Kurum tarafından yapılan yurt açıklamasında bursların açıklanma tarihi ile ilgili de bilgi verildi. Burs başvuruları e-Devlet’te Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı hizmetler arasında yer alacak.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak." denildi.

Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Burs başvuruları e-Devlet’te Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı hizmetler arasında yer alacak. Başvuruların erişime açılmasının ardından adaylar kendilerine tanınan süre içerisinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

KYK BURSU NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.