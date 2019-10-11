KYK burs başvuruları başladı mı? 2019 KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

KYK burs başvuruları başladı mı sorusu arama motorunda yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Her yıl Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen öğrenim kredisi ve bursları öğrenciler için büyük destek oluyor. Eğitim masraflarını ve giderlerini karşılamak amacıyla burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler ne zaman yapacaklarını öğrenmek istiyor. Haberimiz içerisinden KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Milyonlarca üniversite öğrencisinin merak ettiği ve başvurmak istediği KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan resmi bir açıklama yapılır yapılmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? (2019 – 2020)

KYK burs başvurularının üniversitedeki yerleştirme işlemlerinin bitiminde başlayacağı söyleniyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan açıklamada "Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak” ifadelerine yer verildi.

KYK burs başvuruları geçtiğimiz sene 15 Ekim'de gerçekleştirilmişti. Bu yıl başvuruların en geç 20 Ekim tarihinde başlayacağı öngörülüyor.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2019 yılı için belirlenen burs ücreti lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira. Dolayısıyla öğrenciler 2019 yılında bu ücretleri alacak ancak 2020 yılı için burs ücretlerinde artış yapılması bekleniliyor.