KYK burs başvuruları başladı! 2019 2020 e-Devlet KYK burs başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2019 2020 KYK burs başvuruları başladı! Milyonlarca öğrenciye müjdeli haberi Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verildi. Her yıl binlerce öğrenciye verilen geri ödemeli kredi ve karşılıksız verilen burslar öğrencilerin eğitim masraflarını karşılama imkanı sağlıyor. Bu yıl da ÖSYM’nin üniversite yerleştirme işlemlerini tamamlamasının ardından KYK burs başvuruları alınmaya başladı. KYK başvuruları e-devlet ve 'kyk.gov.tr' adresleri üzerinden yapılabiliyor. Haberimiz içerisinden KYK burs başvurularının nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2019 2020 KYK burs başvurularının başladığını Kredi ve Yurtlar Kurumu resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada "Sevgili gençler, burs/kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yüksek öğreniminiz boyunca yanınızda olmaya devam edeceğiz. Başvurularınızı Dijital Türkiye (e-Devlet) üzerinden yapabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Sevgili gençler, burs/kredi başvuruları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yüksek öğreniminiz boyunca yanınızda olmaya devam edeceğiz. Başvurularınızı Dijital Türkiye (e-Devlet) üzerinden yapabilirsiniz.



Son gün 21 Ekim!



Başvuru İçin: https://t.co/NOLGaayEha pic.twitter.com/QOdYSki5Cm — KREDİ VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@GSB_KYK) October 15, 2019

E-DEVLET KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvurularının başlamasının ardından nasıl başvuracağını bilmeyen öğrenciler internet üzerinden araştırmaya başladı. KYK burs başvuruları; Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden ya da e – Devlet üzerinden dijital olarak yapılabiliyor. E-devlet kullanıcı adı ve şifresine sahip olan bireyler sırasıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu bölümüne gelerek başvurularını kolayca gerçekleştirebilirler.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Yapılan açıklamada KYK burs başvurularının 21 Ekim Pazartesi günü sona ereceği duyuruldu.

KREDİ VE BURS BAŞVURULARI AYRI OLARAK MI YAPILIYOR?

Geri ödemeli kredi ya da karşılıksız burs almak isteyen öğrenciler iki başvurunun ayrı olarak mı yoksa aynı yerden mi yapıldığını öğrenmek istiyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yapılan burs başvuruları aynı yerden yapılıyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra belirli öğrencilere geri ödemesiz burs çıkıyor, diğer öğrencilere ise kredi çıkıyor. Öğrenciler kişisel tercihlerine göre geri ödemeli krediyi alıyor ya da istemezlerse almayabiliyorlar.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2019 yılı için belirlenen burs ücreti lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira. Dolayısıyla öğrenciler 2019 yılında bu ücretleri alacak ancak 2020 yılı için burs ücretlerinde artış yapılması bekleniliyor.