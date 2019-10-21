KYK burs sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuru işlemleri bugün bitiyor!

KYK burs başvuru işlemleri bugün bitiyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere destek olmak amacıyla verilen burs ve kredi başvurularında sona gelindi. Bugün gün bitimine kadar başvuruların tamamlanması gerekiyor.Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebiliyor. KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. 2019 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

KYK burs başvuruları bugün saat 23.59’a kadar devam edecek. Başvuru yapacak olanların son başvuru gününü kaçırmaması gerekiyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK burs başvuruları; Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden ya da e – Devlet üzerinden dijital olarak yapılabiliyor. E-devlet kullanıcı adı ve şifresine sahip olan bireyler sırasıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu bölümüne gelerek başvurularını kolayca gerçekleştirebilirler.

BURS BAŞVURUSU ÖNCESİ MUTLAKA KONTROL EDİLMELİ

Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan YÖKSİS öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı ya da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü KYK burs başvuruları sonuç tarihi ile ilgili henüz açıklama bulunmuyor. KYK sonuçlarına da e-devlet üzerinden görüntülenebilecek. Geçtiğimiz seneye bakıldığında KYK burs başvuru sonuçları Kasım ayında açıklanmıştı. Başvuruların bu sene de Kasım'da açıklanacağı tahmin ediliyor.