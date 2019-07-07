KYK borçları son dakika silinecek mi? öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılan konular arasında üst sıralarda yer aldı. KYK borçlarının silinmesi için TBMM'ye teklif sunuldu. Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) borcu olanlar ve parayı ödemekte zorlanan kişiler KYK kredi borç affı son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. KYK'ya borcu olanlar meclisten gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki siz de KYK borçları son dakika silinecek mi? 2019 KYK borçları affı son durum nedir? diye merak ediyorsanız yanıtı haberimizde yer alıyor..

KYK BORÇLARI SON DAKİKA SİLİNECEK Mİ?

KYK borcu ile ilgili kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 'na geldi. Meclise sunulan bir kanun teklifi ile birlikte KYK borcu olanlar için merak uyandırdı. Teklife göre, borçların işe başlamanın ardından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi. KYK borcu son dakika gelişmeleri geldikçe haberimizde olacak.

KYK BORCU NASIL HESAPLANIR?

Öğrenim süresi boyunca alınan toplam kredi miktarına Türkiye İstatistik Kurumu’nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki(Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilmektedir. Yani kısacaalınan toplam kredi + Yİ-ÜFE ilavesi şeklindedir.

Öğrencilerin ödeyecekleri kredi borcu, öğrencilerin öğretimi süresince kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçmemektedir. Süresi içinde ödenmeyen borçlara her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen oranlarda gecikme zammı ilave edildiğinden borcun alınmış olan kredi miktarını geçmesi mümkün olmaktadır. Bundan dolayı böyle bir sınırlama getirilmiştir.

KYK BORÇLARI NE ZAMAN ÖDENMEYE BAŞLIYOR?

Öğrenci, öğrenim kredisi borcunu, devam ettiği öğrenim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde öder.

BURS/KREDİ BAŞVURULARI AYRI AYRI MI YAPILIYOR?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.

Yurt dışında yükseköğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusu yapabilir mi?

Yurt dışında öğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusunda bulunabilmektedir.