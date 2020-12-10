KYK borç yapılandırma ekranı: KYK borç yapılandırması nasıl ve nereden yapılacak?

KYK borç yapılandırmaya ilişkin güncel bilgiler almak isteyen vatandaşlar bulunuyor. Yeni düzenlemeyle beraber öğrenim kredisi alan ve ödemeyen kişiler için KYK borçlarının da içinde bulunduğu vergi yapılandırması hizmete girdi. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılacak olan KYK borç yapılandırmaları için son tarih belirlendi. Peki, KYK yapılandırması nasıl ve nereden yapılacak?

KYK BORÇ YAPILANDIRMASI NEREDEN YAPILACAK?

KYK borç yapılandırması hakkından Gelir İdaresi Başkanlığı son başvuru tarihini yayımladı. Konu hakkında ise şu açıklamaları yaptı:

Mükellefler, vergi dairelerine gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesinden başvuru yapabilecek. Vatandaşlar, ev ya da ofislerinden, bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden vergi işlemlerini 7 gün 24 saat online gerçekleştirebilecek.

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Mükellefler, yine yapılandırma ödemelerini de online şekilde bu sistemden tamamlayabilecek. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak yapabilecek.

KYK BORÇ YAPILANDIRMASI NASIL YAPILACAK?

E-devlet sistemi üzerinden “İnteraktif Vergi Dairesi” uygulamasına giriş yaparak vergi borcu yapılandırması için başvurularınızı alabilirsiniz. Sistemde Yapılandırma İşlemleri başlığı altında “7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri” bölümünden başvurunuzu yapabilirsiniz.

KYK borç yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Aralık 2021 olarak belirlendi. Yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksit halinde ödenmesi imkanı da bulunuyor.