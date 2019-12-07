KYK Aralık bursu ve kredisi ne zaman yatacak? Gözler Aralık ayı burs tarihlerinde..

KYK Aralık bursu ve kredisi ne zaman yatacak? sorusu öğrenciler tarafından yoğun olarak aranıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından geçtiğimiz ay sonu ilk burslar yatırıldı. Şimdi gözler Gözler Aralık ayı burs tarihlerinde. 2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerinin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak.KYK Aralık bursu ve kredisi ne zaman yatacak? merak ediliyor. İşte yanıtı..

KYK ARALIK BURSU VE KREDİSİ NE ZAMAN YATACAK?

KYK ödemeleri T.C kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor. Bu bilgiye göre;

T.C kimlik numarası 0-2 ile arasında bitenler her ayın 6'sında,

2-4 ile bitenler her ayın 7'sinde,

4-6 ile bitenler her ayın 8'inde

6-8 ile bitenler ise her ayın 9'unda ödeme alıyor.

2019 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor.

2019 - 2020 döneminde öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanacak.

2020 YILINDA KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin, "2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak." açıklamasında bulunmuştu.

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması

hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.