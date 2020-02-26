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  3. Kuzey Marmara Otoyolu'nun önemli bir kısmı açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun önemli bir kısmı açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun önemli bir kısmı açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kınalı-Çatalca ayrımına kadar olan bölümü tamamlandı. Bu güzergah, 7 Mart'ta trafiğe açılacak. Projenin, Akyazı-Sakarya-İzmit bölümü de yıl sonunda hizmete verilecek

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya hattında inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde önemli bir aşamaya geçildi. Projenin, Avrupa ayağında yer alan ve son halkayı oluşturan Kınalı-Çatalca ayrımına kadar olan bölümde inşaat çalışmaları tamamlandı. Kaynaklar, bu güzergahın 7 Mart'ta trafiğe açılacağını kaydetti.


ASYA’DA HEDEF YIL SONU

Habertürk'te yer alan habere göre projenin, Asya tarafında kalan 103 kilometrelik bir bölümün inşaatı devam ediyor. Kaynaklar, Akyazı-Sakarya-İzmit güzergahının da yıl sonunda hizmete verilmesinin hedeflendiğini kaydederek, “Bu bölümde inşaat çalışmaları tamamlanan güzergah, trafiğe açılacak” dedi.

Otoyolun, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de kapsayan 148 kilometrelik kesimi, 26 Ağustos 2016’da trafiğe açılmıştı.


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