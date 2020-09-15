Kuzey Marmara Otoyolu 21 Aralık'ta açılışa hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu’nun yapımının 21 Aralık’ta tamamlanacağını söyledi. 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatını helikopterle inceledikten sonra şantiyede ilgililerden brifing alan Karaismailoğlu, Türkiye ve dünyanın en önemli projelerinden birinde özverili şekilde çalıştıklarını söyledi.

7 DAKİKAYA İNECEK



Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “Rakamları da dünyanın sembol rakamları. İki ayak arası açıklığı 2023 metre olarak dünyanın en geniş köprülerinden biri olacak. Toplamda da 4 bin 600 metrelik bir köprü uzunluğu var. Yine bu proje kapsamında Malkara-Çanakkale arası 101 kilometre bu proje kapsamında tamamlanacak. Tamamlandığında 1,5 saat süren yolculuklar 6-7 dakikalara düşecek.”

MARMARA’YA ALTIN KOLYE



Karaismailoğlu, Marmara Bölgesi’ni 400 kilometrelik bir aksla tamamlayan Kuzey Marmara Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya’nın Avrupa’ya Çanakkale’den bağlanacağını vurguladı. Otoyol çalışması hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı: “400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu devam ediyor. İnşallah bu hafta sonu 5’inci kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık’ta da 6’ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu’nun tamamını tamamlamış olacağız. Osmangazi Köprüsü’nü açtık, çalışıyor. İstanbul-İzmir Otoyolu çalışıyor. Adeta Marmara Denizi’ni, Marmara Bölgesi’ni bir altın kolye gibi işliyoruz. Bunlar dünyanın gıpta ile baktığı adeta ders olarak okutulabilecek projeler.”

GELECEK NESİLLERE ÖRNEK



Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ilerlemesini sabırsızlıkla günlük olarak izlediklerini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, herhangi bir aksamanın olmadığını bildirdi. Çanakkale Boğazı’nın zaman zaman trafiğe kapatıldığını hatırlatan Karaismailoğlu, “Bunlar sadece saatlerle kısıtlı. İnşallah 18 Mart 2022’de dünyanın gözü önünde hep beraber burayı açacağız. Bu projeler çok önemli. Bu projelerde çalışmak, yönetmek ayrı bir değer. Biz de bunun kıymetini biliyoruz. İnşallah gelecek nesillere çok örnek projeler olacak. İnşallah buraya sık sık geleceğiz” diye konuştu.

318 METRE YÜKSEKLİKTE İNCELEME



Bakan Karaismailoğlu, şantiyedeki ziyaretleri kapsamında, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya yakasında yer alan 318 metre yüksekliğindeki kulesine çıkarak çalışmaları inceledi.

HALATLAR ÇEKİLİYOR



Bakan Karaismailoğlu, köprüde şu anda kılavuz halatların çekildiğini belirterek “Peşinden kedi yolları hizmete girecek ve ana halatların imalatı tamamlanacak. Sonra da tabliyeler yerleştirilecek” dedi.