05 Ocak 2021 Salı 09:58 | Son Güncelleme:
Kütahya Merkez'de 65 m2 dükkan icradan satılacak
Kütahya Merkez'de yer alan asma ve bodrum katlı 65 m2 dükkan icradan satışa çıkarılacaktır. Ulaşım ve alt yapı sorunu bulunmayan bölgede Kütahya çarşı merkezine yakın bir konumdadır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale açık arttırma usulü ile gerçekleşecektir. Açık arttırmaya yönelik teklifler esatis.uyap.gov.tr adresinden yapılacaktır.
Kütahya Merkez ilçesinde yer alan dükkan için ilk satış günü 09/02/2021 günü 11:00 - 11:05 arası ikinci satış günü ise 09/03/2021 günü 11:00 - 11:05 arası Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Mezat Salonu'nda düzenlenecek.
Detaylı bilgi için tıklayınız.