Kurtarılan Karabağ'a yatırım çağrısı

Azerbaycan fuarda, Ekonomi Bakanlığı’yla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı’nın (KOBİA) kuracağı ‘Karabağ Azerbaycan’dır’ standında temsil edilecek. Stantta, işgalden kurtarılan bölgelerin kültürel mirasını, ekonomik ve yatırım fırsatlarını yansıtan fotoğraf ve videolar yer alacak. KOBİA Başkanı Orhan Memmedov, “Kurtarılan topraklar, zengin ekonomik potansiyele ve büyük yatırım fırsatlarına da sahip. Bu alanlar zengin yeraltı ve yer üstü kaynaklara, madenlere ve turizm potansiyeline sahip” dedi. Memmedov, kurtarılan topraklarda hayatın ve ekonominin canlanacağını, altyapının yeniden kurulacağını, devletin burada iş ve yatırım için gerekli koşulları oluşturacağını bildirdi.