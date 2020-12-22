Küresel helal pazarı 4 trilyon doları aştı

Bu yıl ‘Herkes için Helal: Üretimden Tüketime Her Yönüyle Helal’ başlığıyla düzenlenen ve helal sektör oyuncularıyla yatırımcılarını bir araya getiren 6. Dünya Helal Zirvesi, e-Halal Expo 2020 etkinliğiyle eş zamanlı olarak İstanbul’da başladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, helal ürünlerin öneminin tüm dünyada giderek arttığını söyledi. Gülle, “Gıdadan turizme, ilaçtan giyime birçok sektörü bünyesinde barındıran helal pazarının büyüklüğü 4 trilyon doları aştı. 2 milyar Müslümanın helal ürünlerine olan talep artışıyla beraber bu rakamın önümüzdeki 10 yıl içerisinde 7 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakamlara ulaşabilmek adına, helal ürün sertifikasyon çalışmalarını daha da hızlandırarak, Müslüman dünyasında işbirliğini artırmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

PRESTİJLİ MARKA ALGISI



İsmail Gülle, batı dünyasından tedarik edilen ürünlerin ikamelerini üreterek kendi kendine yetebilen bir yapıyı ortaya çıkarmaları gerektiğini vurguladı. Helal üretim ve ihracat altyapısının geliştirilmesi gerektiğini anlatan Gülle, helal ürün marka algısının küresel ölçekte daha prestijli bir boyuta taşınmasının ve gayrimüslimler de dahil tüketicilere ulaşılmasının öneminden bahsetti.Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Zafer Soylu ise, helal ürünlerin öneminin global ölçekte her geçen gün arttığına da dikkat çekti.

MÜSLÜMAN OLMAYANA DA

Konuya sürdürülebilir helal tedarik zinciri olarak baktıklarını, Müslümanların hassasiyetlerini hesaba katarak Müslüman olmayanların da helali tercih edebildiğini dile getiren Soylu, “Bu bağlamda sağlık, hijyen ve kalite önemli. Helal ürünlerin sertifikalandırılması ve bunun ortak standartlar bazında yapılması oldukça önemli. İslam işbirliği ülkeleri bu sorunları aşmaya çalışıyoruz” dedi.

15 ÜLKEDEN 60 KONUŞMACI



Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen zirve, hibrit olarak gerçekleştiriliyor. Yarın sona erecek zirve, 15 ülkeden 60 konuşmacıyı ağırlayacak. Fuarı düzenleyen Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı ve WHS Konsey Başkanı Yunus Ete de, “Ana fuar alanı, fuar salonları, 360 derece gezilebilen gerçekçi stantlar, network ve konferans alanlarını içeren E-Halal Expo, sağlıklı yaşam ve beslenmenin önem kazandığı günümüzde helal gıda, ürün ve hizmetlere ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterecek” diye konuştu.

SEKTÖRÜN İLK SANAL FUARI



Zirveyle eş zamanlı olarak Türkiye’nin ilk sanal helal fuarı ‘E-Halal Expo’ da yapılıyor. Fuar, 24 Aralık’a kadar www.e-halalexpo.com üzerinden gerçekleştiriliyor.



ECZACILIK, TEST MALZEMELERİ VE JELATİNDE ÇALIŞMALAR VAR



İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Genel Sekreteri İhsan Övüt de, zirvede yaptığı konuşmada, sektörle ilgili 11 helal standardı yayımladıklarını bildirdi. Övüt, şunları söyledi: “İslami uzmanlar tarafından aynı şekilde ve uluslararası İslami Fıkıh Akademisi tarafından imzalanıyor. Helal pazarına ilişkin standardizasyon çalışmalarımız sürüyor. Helal eczacılık, helal hayvani ürünler, helal test malzemeleri, helal jelatin çalışmaları var. Bunlar da önümüzdeki yıllarda yayımlanacak. Yalnızca bir ülke tarafından yayımlandığında işe yaramıyor. İşbirliğine ihtiyacımız var. Akreditasyonunun vazgeçilmez bir onay faktörü olduğunu kabul etmeliyiz.”